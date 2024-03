Firenze | nuova apertura per Berberè | le pizze artigianali arrivano in Manifattura Tabacchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Una bella, e buona, notizia per gli amanti della pizza., fra le miglioririe in Italia e al quinto posto della classifica mondiale della guida 50 Top Pizza, prosegue nel suo progetto di sviluppo continuando a puntare suche è pronta ad accogliere il terzo punto vendita del brand diriedei fratelli Aloe. Laria, ventesima in Italia, avrà più di 100 coperti e aprirà in via delle Cascine 35 presso gli spazi di, l’ex fabbrica di sigari fiorentina, oggetto di uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia. Dopo i due locali nella centrale via de’ Benci e nel quartiere di San Frediano, il brand di...