(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 82024 – Piazza delle Sigaraie, piazza Francesca Morvillo, via Elsa Morante, via Grazia Deledda e via Rita Levi Montalcini:le sue vie ea quattroche hanno segnato la storia esigarie che, proprio lì, hanno lavorato per tutta la loro vita. In, cerimonia di inaugurazione e scopertura delle targhe alla presenza di Dario Nardella, sindaco di Firenze, Giovanni Manfredi, presidente di, Maria Federica Giuliani, assessore alla toponomastica e alla cultura della memoria, Benedetta Albanese, assessore ai diritti epari opportunità e alcuni rappresentanti della Cgil. ...

Manifattura Tabacchi dedica le sue vie e piazze alle donne, in occasione dell’8 marzo: Inaugurate piazza delle Sigaraie, piazza Francesca Morvillo, via Elsa Morante, via Grazia Deledda e via Rita Levi Montalcini. Nardella: “Un gesto di rispetto e attenzione verso il contributo delle don ...lanazione

Firenze, Manifattura Tabacchi: intitolate strade a donne illustri e sigaraie: Comune di Firenze e Manifattura Tabacchi hanno inaugurato oggi piazza delle Sigaraie, piazza Francesca Morvillo, via Elsa Morante, via Grazia Deledda e via Rita Levi Montalcini nella vasta area un tem ...controradio

Area Manifattura Tabacchi, Firenze intitola una piazza alle “sigaraie”. La proposta era della Cgil: FIRENZE - Nell'area della Manifattura Tabacchi intitolata una piazza alle "sigaraie": stamani, nella giornata dell'8 marzo, la cerimonia con il Comune di ...piananotizie