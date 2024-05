Manifattura Tabacchi continua a crescere e presenta le nuove residenze Zenit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - “Un altro gioiellino che aggiungiamo alla nostra collezione”. Queste le parole con cui Michelangelo Giombini, ceo diDevelopment Management Srl, hato il progetto residenziale che darà nuova vita all’attuale edificio da cui si accede al quartiere contemporaneo fiorentino, nato dalle ceneri dell’ex fabbrica di. Si chiamail nuovo progetto, firmato dallo studio di architettura internazionale Quincoces Dragò & Partners guidato da David Lopez e Fanny Bauer Grung. Come nel caso di Anilla e Puro, anche stavolta parliamo di appartamenti di design, non certo per tutte le tasche. 34 le unità abitative che sorgeranno: gli appartamenti andranno da un minimo di 50 metri quadrati a 130. I rendering mostrano aree esterne, anche vista Duomo, ...