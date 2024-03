Verona | multato un senzatetto che dormiva alla fermata dell’autobus E la maggioranza di centrosinistra si spacca | “Sembra l’era Tosi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nella città dove vengono tolte le panchine con un bracciolo che le divide in due, retaggio delle giunte di centrodestra che serviva per impedire a extracomunitari e barboni di distendervisi sopra, accade che unvenga(50 euro) e riceva un Daspo (altri 100 euro) perché sorpreso a dormire, in un giorno di pioggia. La notizia che non ti aspetti è arrivata qualche giorno fa, ma sta creando ancora rumore perché l’amministrazione in carica è quella del sindaco diDamiano Tommasi, che ha improntato sui buoni sentimenti la campagna elettorale di quasi due anni fa. La denuncia è partita da Alberto Sperotto, presidente della “Ronda della Carità”, la onlus che opera per dare un aiuto a chi vive in strada. “È assolutamente inaccettabile che auna persona senza dimora venga sanzionata per ...