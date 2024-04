Rissa fra studenti alla fermata dell’autobus | in 3 finiscono in ospedale

(Di mercoledì 3 aprile 2024)del pullman scoppia unafra. Succede a Manduria, dove 3 ragazzi, tra cui due minorenni, sono finiti in. Uno di loro avrebbe riportato un trauma cranico ed altre ferite al volto. Non corre pericolo di vita. L'articolo .

Anche Greta Rossetti è torna ta sui social dopo l'avventura del GF, ma nel suo ultimo post social non c'è traccia del Fratello Josh Rossetti , coinvolto in una lite con Massimiliano Varrese. (comingsoon)

A seguito dei numerosi gossip, in queste ore un ex inquilino ha rivelato la verità sulla rissa al party post Grande Fratello L'articolo Grande Fratello , arriva la verità sulla rissa al party post ... (novella2000)

Violenta Rissa tra ragazzini a Foggia: calci e pugni in pieno centro, minorenne portato in ospedale - Attimi di tensione, ieri sera, in pieno centro a Foggia, dove si è verificata una violenta Rissa tra minorenni. Il fatto è successo intorno alle 20.30, in via Altamura, a due passi dall'isola pedonale ...foggiatoday

Violenta Rissa tra donne nel quartiere Madonnella di Bari: pugni e colpi di mattarello in strada - Quattro contro una, con una donna armata di mattarello in legno. Nelle strade del quartiere Madonnella di Bari è scoppiata una Rissa tra un gruppo di donne, probabilmente a causa di un tradimento o pe ...ilfattoquotidiano

Bari, in Corso Sonnino, scoppia una maxi Rissa tra donne per un tradimento, si aggrediscono a colpi di mattarello - In un'accesa lite nel cuore di Madonnella, a Bari, due donne si sono scontrate per un presunto tradimento, scatenando l'attenzione dei passanti e dei social media.baritalianews