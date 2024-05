Russia accusata di preparare atti di sabotaggio in Europa

La cloropicrina è stata talvolta usata come Arma chimica in guerra per i suoi effetti sulle vie respiratorie, ma viene utilizzata anche in agricoltura o nell'industria chimica . Vediamo che cos'è , cosa fa e perché se ne parla in merito al conflitto ...

Macron straparla e suscita i lazzi dei russi: per fortuna l'Europa non è più al centro del mondo - Un ottimo articolo di Pino Arlacchi pubblicato sul Fatto Quotidiano di sabato scorso chiarisce, con dovizia di cifre e di particolari, perché la guerra in Ucraina abbia costituito l'investimento polit ...

La Pasqua di sangue in Ucraina e il timore di sabotaggi in Europa - La 3a Pasqua ortodossa in guerra testimonia un'escalation di violenza. Il Ft lancia una allerta all'Europa: la russia sta preparando attacchi e sabotaggi ...

L'allarme delle intelligence europee: la Russia pianifica sabotaggi - Le agenzie di intelligence europee hanno lanciato un avvertimento ai loro governi: la russia sta pianificando atti di sabotaggio violenti in tutta Europa. Questo avviene mentre il paese è impegnato in ...