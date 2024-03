La Costituzione siamo anche noi | da Radio Alta una guida per i cittadini

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’EVENTO. Dal 25 marzo l’emittente lancia il podcast «Esplorando la»: la professoressa Silvia Rossi spiega in pillole valori e diritti della Repubblica. Teo Mangione: è il nostro contributo all’educazione civica.

Una decisione storica. La Francia è il primo Paese a introdurre esplicitamente nella propria Costituzione «la libertà garantita» alla donna di abortire. Deputati e senatori, riunitisi oggi in ... (open.online)

