Francia | l’aborto entra in Costituzione | «Siamo felici | ma a metà» – L’intervista alla scrittrice e femminista Pauline Harmange

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una decisione storica. Laè il primo Paese a introdurre esplicitamente nella propria«la libertà garantita»donna di abortire. Deputati e senatori, riunitisi oggi in seduta comune a Versailles, hanno approvato la modifica della Carta fondamentale proposta dal governo di Emmanuel Macron, all’indomani dell’annullamento della sentenza Roe v. Wade negli Stati Uniti. 780 i voti favorevoli, 72 i contrari: al di sopra, quindi, dei 512 necessari. All’art.34 verrà aggiunta la frase: «La liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse». Tradotto: la legge determina le condizioni in cui si esercita «la libertà garantitadonna di far ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza». L’esito era scontato, le due Camere si erano già espresse a favore poche ...

