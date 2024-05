A Parma sfiorata l’impresa La Cremo blinda il quarto posto

(Di lunedì 6 maggio 2024)NESE 1 Primo tempo: 0-1(4-2-3-1): Corvi 5.5 (78? Chichizola sv); Delprato 6.5 (69? Osorio 6), Balogh 5, Circati 6.5, Coulibaly 6.5; Bernabé 6 (60? Hainaut 6), Hernani 7; Man 7, Sohm 7, Mihaila 7 (78? Camara sv); Bonny 6 (69? Charpentier 6). All: Pecchia 6.5.NESE (3-5-2): Saro 7; Antov 6.5, Marrone 5.5, Bianchetti 6.5; Ghiglione 6 (67? Zanimacchia sv), Pickel 5, Majer 5.5 (45? Castagnetti 6.5), Johnsen 5, Quagliata 6 (45? Sernicola 6.5); Vazquez 7 (45? Collocolo 6, 86’ Abrego sv), Tsadjout 6.5. All: Stroppa 6. Arbitro Gualtieri della sezione di Asti 6 Marcatori: 25? Vazquez (C), 57? Mihaila (P)

