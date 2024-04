Impresa sfiorata - Lazio eliminata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lasfiora l', trova la straordinaria doppietta di Castellanos ma subisce nel finale la beffa col tap-in di Milik. In finale di Coppa Italia ci va immeritatamente la Juve inguardabile di Allegri. Peccato perché la squadra di Tudor tira fuori dal cilindro una delle migliori prestazioni della stagione e avrebbe meritato di giocare almeno i supplementari. Ma il calcio sa essere spietato e così ora rimangono cinque partite per provare a restare aggrappati almeno all'Europa più piccola. Per la Juve un risultato importante ma per andare in Champions ci sarà da soffrire nelle ultime gare se il livello di gioco è questo. Tudor punta ancora su Castellanos, dietro di lui agiscono Luis Alberto e Felipe Anderson mentre a centrocampo torna la coppia Guendouzi- Cataldi dopo che Kamada ha dato forfait alla vigilia. Gli esterni sono Hysaj e ...