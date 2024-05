Il nuovo Huawei Watch Fit 3 è lo smartwatch che stavi cercando per design e rapporto qualità prezzo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Finalmente è arrivato ilFit 3. E se si potesse risolvere la recensione di un gadget tech con una sola, lapidaria frase, potremmo facilmente dire: minima spesa, massima resa. Lo smartpresentato dal colosso cinese a Dubai nelle scorse ore è un ottimo affare: condensa decine di funzioni ideali per un fruitore medio senza troppe pretese, unaccattivante che strizza (parecchio!) l'occhio ai prodotti competitor disegnati in quel di Cupertino, con l'aggiunta di alcuni upgrade a livello tecnologico e di performance non trascurabili. Il tutto, a unsuper allettante: 159 euro.Fit 3€159.00,Ma andiamo con ordine scendendo più nel dettaglio. Le caratteristiche tecniche del ...

L’azienda di Shenzen, che in Cina torna a primeggiare nel mercato degli smartphone proprio a spese della Mela, ha presentato per il mercato europeo, tra le altre cose, un nuovo smart Watch (il Watch Fit 3) e un nuovo notebook leggerissimo (il ...

La storia sembra dire che nelle tensioni fra Cina e Stati Uniti, le due società fungano da attori protagonisti di una guerra tecnologica per procura

Apple registra un aumento delle vendite in Cina , mentre Huawei affronta un nuovo ban da parte degli Stati Uniti. La rivalità tra i due colossi tecnologici si intensifica.

Nuovi iPad Pro, la domanda potrebbe essere bassa per due motivi: l'analisi di TrendForce - Nuovi iPad Pro, la domanda potrebbe essere bassa per due motivi: l'analisi di TrendForce - L'atteso lancio dei nuovi iPad Pro di Apple con schermi OLED e design sottile ha sollevato aspettative per una forte domanda da parte dei consumatori. Tuttavia, secondo le previsioni di TrendForce, le ...

OPPO annuncia il nuovo OPPO A60: un entry-level completo a soli 199 euro - OPPO annuncia il nuovo OPPO A60: un entry-level completo a soli 199 euro - Disponibile da oggi in Italia, OPPO A60 offre un display Ultra-Bright da 950 nit, Dual Stereo Speakers, buone prestazioni, ampia memoria, batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 45W e un design el ...

Xiaomi Router BE5000 Wi-Fi 7 rilasciato in Cina al prezzo di 279 yuan (36€) - Xiaomi Router BE5000 Wi-Fi 7 rilasciato in Cina al prezzo di 279 yuan (36€) - Questa mattina, lo Xiaomi Router BE5000 Wi-Fi 7 è stato lanciato in Cina con un prezzo di prevendita di 279 yuan, sui 36 euro ...