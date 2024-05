Cina - Apple torna a crescer - nuovo ban per Huawei | cosa succede ai due colossi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La storia sembra dire che nelle tensioni frae Stati Uniti, le due società fungano da attori protagonisti di una guerra tecnologica per procura

Le vendite di iPhone di Apple in Cina sono calate del 19% nel periodo gennaio-marzo 2024, segnando il peggior trimestre dal 2020 segnato dalla pandemia del Covid-19. Il colosso di Cupertino sta continuando a cedere quote di mercato a favore dei ...

Le vendite di iPhone di Apple in Cina sono calate del 19% nel periodo gennaio-marzo 2024, segnando il peggior trimestre dal 2020 segnato dalla pandemia del Covid-19. Il colosso di Cupertino sta continuando a cedere quote di mercato a favore dei ...

Roma, 3 mag. (askanews) – Apple ha reso noti risultati trimestrali con un fatturato in contrazione, in particolare a causa della diminuzione delle vendite nel mondo cinese. In tutto gli affari della casa fondata da Steve Jobs sono calati del 4% ...

Smartphone, il mercato globale torna a crescere nel primo trimestre - Smartphone, il mercato globale torna a crescere nel primo trimestre - Il ritorno di Huawei in cina sembra aver colpito particolarmente duramente apple, confermando le precedenti osservazioni di Counterpoint. Presumibilmente non aiutano l’azienda le misure “occhio per ...

La Polizia federale e Armasuisse ricorrono a un software russo - La Polizia federale e Armasuisse ricorrono a un software russo - Non è chiaro se con l’ultima versione di apple iOS 17 i problemi siano stati risolti ... come ad esempio la Russia, o la cina, ciò costituisce un problema in generale – continua il consigliere ...

Una nuova sanzione degli Usa ha colpito Huawei, secondo Reuters - Una nuova sanzione degli Usa ha colpito Huawei, secondo Reuters - Gli Stati Uniti hanno revocato le licenze che permettevano ad alcune aziende americane, tra cui Intel e Qualcomm, di fornire chip per dispositivi portatili a Huawei, il colosso tech che ha sede a ...