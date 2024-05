Cina - Apple torna a crescer - nuovo ban per Huawei | la guerra tecnologica continua

Le vendite di iPhone di Apple in Cina sono calate del 19% nel periodo gennaio-marzo 2024, segnando il peggior trimestre dal 2020 segnato dalla pandemia del Covid-19. Il colosso di Cupertino sta continuando a cedere quote di mercato a favore dei ...

Roma, 3 mag. (askanews) – Apple ha reso noti risultati trimestrali con un fatturato in contrazione, in particolare a causa della diminuzione delle vendite nel mondo cinese. In tutto gli affari della casa fondata da Steve Jobs sono calati del 4% ...

Roborock rivela la nuova Mini Lavasciuga intelligente M1 Pure - Roborock rivela la nuova Mini Lavasciuga intelligente M1 Pure - La mini macchina per il lavaggio e l'asciugatura M1 Pure di Roborock è ora disponibile per il pre-ordine in cina. Il gadget intelligente per la casa è progettato per carichi più piccoli di biancheria ...

Il ritorno di Huawei. L'azienda cinese riparte da smartwatch e computer - Il ritorno di Huawei. L'azienda cinese riparte da smartwatch e computer - Lento e inesorabile, il ritorno di Huawei sul mercato internazionale è in corso: i dati non mentono, visto che nel primo trimestre dell’anno i ricavi hanno segnato +534%, questo grazie al successo in ...

Cina, Apple torna a crescere, nuovo ban per Huawei: cosa succede ai due colossi - cina, apple torna a crescere, nuovo ban per Huawei: cosa succede ai due colossi - La storia sembra dire che nelle tensioni fra cina e Stati Uniti, le due società fungano da attori protagonisti di una guerra tecnologica per procura ...