Incidente a Gorle - scontro tra auto e moto | ferito 41enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Bergamo), 9 maggio 2024 – Un uomo di 41 anni è rimasto gravementein seguito a unche si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16,30, in via Roma, a, nella Bergamasca. L’uomo, che viaggiava il sella alla suasi è scontrato con una vettura. Uno schianto tremendo che ha fatto finire il centauro a terra, con un grave trauma all’addome e a una gamba. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’medica. Illeso ma sotto choc il conducente della vettura. Sul posto per regolare il traffico e per eseguire i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale, cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica ...