Atalanta-Fiorentina | caccia alla data del recupero | può slittare a fine maggio a campionato concluso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 17 marzo 2024)non si giocherà. Il match inizialmente in programma domenica 17 marzo al Gewiss Stadium, è stato rinviato ada destinarsi a causa di un grave malore che ha colpito il direttore generale della viola, Joe Barone. La Lega Serie A, dopo aver ufficializzato il rinvio della partita, dovrà ora fissare unautile per calendarizzare il. Una decisione tutt’altro che semplice visto che entrambe le squadre sono ancora in piena corsa in Europa e quindi sarà molto complesso trovare una soluzione a stretto giro. L’, dopo la sosta, sarà infatti impegnata nelle serate di giovedì 11 e giovedì 18 aprile nei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool, mentre la– sempre in quelle due date – si giocherà l’accesso ...