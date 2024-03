Il recupero con la Fiorentina è un giallo | se l’Atalanta va in finale di Europa League slitta a stagione finita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bergamo. Allo stato attuale delle cose, ildi Atalanta-potrebbe giocarsi a. Il match inizialmente in programma domenica 17 marzo al Gewiss Stadium, è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un grave malore che ha colpito il direttore generale della viola, Joe Barone, che versa in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele. La Lega Serie A, dopo aver ufficializzato il rinvio della partita con una nota diffusa alle 17.05, è attesa dal difficile compito di riuscire a trovare una data utile per calendarizzare la partita. Una decisione tutt’altro che semplice visto che entrambe le squadre sono ancora in piena corsa ine in Coppa Italia, dentro ad entrambe le competizioni. Quindi, di conseguenza, sarà molto complesso trovare una soluzione a stretto ...