L’altro guaio della ministra Santanchè | «Un’altra truffa in Ki-Group sui fondi Covid»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladel Turismo Danielarischia il processo sulla cassa integrazionea Visibilia. L’ipotesi di reato è: con la premier lei ha ragionato sull’ipotesi dimissioni in caso di rinvio a giudizio. Ma all’orizzonte c’è anche un’indagine per riciclaggio sulla venditacasa del sociologo Francesco Alberoni con un milione di euro guadagnato in un’ora. E soprattutto, potrebbe aprirsi un altro fronte. Ovvero per il prestito di Invitalia a Ki, ricevuto sempre durante la pandemia. E del quale oggi parla l’ex manager del gruppo Stefano Banzi con Il Fatto Quotidiano. Banzi è stato agente per il Laziosocietà per il biofood. La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla Srl che potrebbe raddoppiare l’accusa di bancarotta nei confronti ...