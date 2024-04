(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chieti - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Ortona, guidate dal S.Ten. Giancarlo Passeri e agendo su incarico del Dott. Giuseppe Falasca della Procura della Repubblica di Chieti, hanno concluso un'attenta indagine nei confronti di una società operante nel commercio all’difresca congelata e surgelata nel territorio teatino. I risultati dell'indagine hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti responsabili, a vario titolo, di reati penali di natura tributaria, riciclaggio e truffa aggravata. L'impresa, intestata a un prestanome di 47 anni di Ripa Teatina, priva di struttura operativa e disponibilità patrimoniale, è stata accusata di interposizione fittizia mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un valore di oltre 7di euro. Questo sistema delle "frodi carosello" ha ...

SCANDALO CARNE COVID.8 Milioni Evasi dai Fondi Covid. Nei Guai un Ingrosso Carni e il Commercialista - Cronaca Chieti - 03/04/2024 15:40 - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Ortona, guidate dal S.Ten. Giancarlo Passeri e agendo su incarico del Dott. Giuseppe Falasca della Procura ...abruzzo24ore.tv

Silos di Trieste, lo SCANDALO del ghetto dei profughi: CARNE da macello della propaganda securitaria - o meglio si tratta di un’emergenza artificialmente costruita grazie a un piccolo numero di richiedenti asilo di cui si rallenta il collocamento in accoglienza in modo che possano essere usati come ...unita

Glifosato, grano e agricoltura: facciamo il punto sulle fake news - Le partite di grano importate non hanno irregolarità per glifosato e residui di pesticidi. Il punto su fake news e leggende metropolitane ...ilfattoalimentare