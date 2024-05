Europee | Renzi - ' truffa candidarsi e non andare per non lasciare posticino comodo'

Conto alla rovescia per il deposito delle liste per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Domani alle 20 scatterà lo stop nelle corti di appello delle cinque circoscrizioni elettorali (Milano per il nord-ovest, Venezia per il nord-est, Roma per il centro, Napoli per il sud e Palermo per le ...

Continua a leggere>>