La Dea resiste nell’inferno di Marsiglia Il solito Scamacca | Gasp può sorridere

(Di venerdì 3 maggio 2024) oLYMPIQUE1 ATALANTA 1 OLYMPIQUE(4-3-3): Pau Lopez 6; Murillo 5,5 (72’ Ounahi 6,5), Mbemba 6,5, Balerdi 7; Clauss 6 (65’ Merlin 6), Harit 6 (72’ Ndiaye 6), Kondogbia 6, Veretout 6, Luis Henrique 6; Sarr 5,5(65’ Moumbagna 5,5), Aubameyang 5. All. Gasset 6 ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Scalvini 6, Djimsiti 6,5, Kolasinac sv (16’ Pasalic 5,5); Zappacosta 6 (84’ Hateboer sv), Ederson 6, de Roon 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 6,5, De Ketelaere 6 (84’ Miranchuk sv);6,5 (58’ Lookman 6,5). All.erini 6,5 Arbitro: Siebert (Ger) 6 Reti: pt 11’, 20’ Mbemba Note: ammonito Balerdi L’Atalanta esce dall’inferno (acustico) del Velodrome di, con i suoi 65mila spettatori, con un positivo pareggio per 1-1, risultato importante per i ...

Europa League: Atalanta pareggia a marsiglia (1-1) con gool di Scamacca. Roma battuta a Leverkusen dal Bayer (2-0) - marsiglia – Non sarà il Liverpool, ma questo olympique marsiglia dopo il primo round in Francia fa non poca paura all'Atalanta. La Dea porta via un pareggio prezioso dal 'Velodrome' al termine di 90

Europa League: Gasperini, serve una grande partita a Bergamo - Così Gian Piero Gasperini dopo l'1-1 nella semifinale d'andata dell'Europa League a marsiglia. "Uscire imbattuti è un buon risultato, l'olympique s'è dimostrata una squadra forte e quest'anno in casa