Da Joselu al suo gilet | Ancelotti è la vittoria della normalità nell’epoca degli allenatori guru e degli algoritmi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) “L’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”, “Disperato erotico stomp”, Lucio Dalla, tifoso del Bologna. La canzone è del 1977, quando Carlogiocava nel Parma, in Serie C ed era un signor Nessuno. Oggi è il signoreChampions – quattro vinte da allenatore, due da giocatore – e nel Real Madrid dei galacticos ha imposto, e sta imponendo, la sua “”. Nell’era– e spesso “para” -, di chi parla di verticalizzazione come se fosse algebra e di chi enuncia “il mio calcio”, Carletto è l’uomo delle cose giuste al posto giusto al momento giusto. Carletto’s Way. Da molto tempo, e le modalità del 2-1 con il quale il Real Madrid ha ...