Condannato per rissa e sequestro di persona | fermato e arrestato a Latina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato diha coordinato un’importante operazione interforze, puntando a rafforzare la sicurezza urbana e a contrastare la criminalità nel capoluogo. L’operazione ha visto la partecipazione attiva della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, con il supporto di altre forze di polizia, focalizzandosi sul quartiere “Nicolosi” e sull’area delle Autolinee, zone note per i loro livelli di degrado e criminalità. Dettagli dell’Intervento e Arresti Effettuati Durante l’operazione, sono stati stabiliti numerosi posti di controllo che hanno permesso l’identificazione di 147 individui, di cui 15 con precedenti penali, e il controllo di 100 veicoli. In particolare, è statoun veicolo con due cittadini rumeni a bordo, uno dei quali era ricercato per un mandato di arresto europeo per reati gravi, ...

L'ha avvicina ta durante una pausa fra le lezioni e ha abusato di lei, in due diverse occasioni. Per questo è stato condannato a 6 anni e tre mesi .Continua a leggere

Condannato per maltrattamenti e lesioni: rintracciato e arrestato su un pullman di linea - condannato per maltrattamenti e lesioni: rintracciato e arrestato su un pullman di linea - E' stato rintracciato e arrestato su un pullman di linea in viaggio da Nettuno verso il comune di Ardea. Si tratta di un 52enne italiano fermato dagli agenti del commissariato di polizia che gli hanno ...

Condannato a quattro anni per la rapina al discount di Aprilia. Il 38enne: «L’ho fatto per necessità» - condannato a quattro anni per la rapina al discount di Aprilia. Il 38enne: «L’ho fatto per necessità» - Si è concluso con una condanna a 4 anni e quattro mesi di carcere oltre all ... ieri mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di latina Giuseppe Molfese per ...

Negato a Alberto Fujimori in Perù un vitalizio presidenziale - Negato a Alberto Fujimori in Perù un vitalizio presidenziale - Ma ieri la Procura ha stabilito che, a differenza di quanto concesso ad altri ex capi di stato, Fujimori non può ottenere il beneficio, vista sia la condanna a 25 anni di carcere del 2009 per crimini ...