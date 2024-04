Latina - bidello avvicina una studentessa 13enne a scuola e la palpeggia | condannato a 6 anni e 3 mesi

(Di sabato 27 aprile 2024) Seie tredi reclusione, è la condanna inflitta aldi unamedia diaccusato di violenza sessuale aggravata su unaappena. L’uomo era stato arrestato sul posto di lavoro il 7 ottobre del 2022 dopo che la vittima aveva raccontato tutto ai genitori che lo avevano denunciato. I fatti oggetto del procedimento penale risalgono al 2019 quando il 67enne, avrebbeto più volte la ragazzina all’interno dell’istituto eta sul seno e nelle parti intime. A questo primo episodio ne sarebbe seguito un secondo: ill’ha seguita in bagno, ha chiuso la porta e le ha bloccato il volto fra le mani. Avevato il suo viso al suo, provando a ...

