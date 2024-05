(Di giovedì 9 maggio 2024) Se dei dubbi c’erano sulla dipendenza didal sostegno americano, questi potrebbero essere stati sfatati dalle ultime rivelazioni dei funzionari israeliani. Mentre tra Washington e Tel Aviv si sta consumando una crisi senza precedenti nella storia, dopo la decisione di Joedi sospendere l’diallo ‘Stato ebraico‘ se dovesse decidere di entrare acon le truppe di terra, questa si spiega con le dichiarazioni anonime raccolte dall’emittente Kan, secondo le quali la decisione degli Stati Uniti di fermare l’di armamenti potrebbe costringere il governoe i vertici militari a rivedere i piani operativi nella Striscia, oppure adottare “un’economia degli armamenti“, ovvero di conservare le munizioni in modo che queste non finiscano. ...

Scontro Biden-Israele: “Se entrano a Rafah stop a invio di armi”. Ben Gvir provoca: “Hamas lo ama”. Netanyahu: “Andiamo avanti anche soli” - scontro biden-israele: “Se entrano a Rafah stop a invio di armi”. Ben Gvir provoca: “Hamas lo ama”. Netanyahu: “Andiamo avanti anche soli” - Se dei dubbi c’erano sulla dipendenza di Israele dal sostegno americano, questi potrebbero essere stati sfatati dalle ultime rivelazioni dei funzionari israeliani. Mentre tra Washington e Tel Aviv si ...

Biden, se Israele entra a Rafah stop all'invio di armi. "Parole deludenti" per Tel Aviv - Biden, se Israele entra a Rafah stop all'invio di armi. "Parole deludenti" per Tel Aviv - "Le nostre armi sono usate per uccidere i civili" ha detto il presidente americano alla Cnn. Per Trump e per il Ministro israeliano Ben Gvir, Biden sta dalla parte di Hamas ...

Stasera gabinetto di guerra in Israele dopo le mosse Usa - Stasera gabinetto di guerra in Israele dopo le mosse Usa - Il presidente Usa ha riconosciuto che le bombe americane sono state usate per uccidere civili. Hamas ribadisce, 'favorevoli ala proposta di tregua' (ANSA) ...