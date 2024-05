Benvenuto! Papà a 58 anni - il ricco vip fa poker di figli L’annuncio con una foto del bimbo e la giovane compagna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024)per la quarta volta a 58. Sui social il vip ha pubblicato unadella, con il braccio il suo quartoo, nato il 9 maggio 2024. Sophie Cannell ha dato alla luce un bel maschietto, e il neoha condiviso con i suoi tantissimi fan la notizia pubblicando duegrafie. In una si vedono lae ilsul letto dell’ospedale, mentre nell’altra è lui a tenere il piccolo in braccio. “Cercando di non lasciare che l’arrivo di questo bellissimo bambino interferisca con il biliardo”, ha scritto ironicamente a corredo del post pubblicato sulla pagina Instagram. Tantissimi i commenti e gli auguri arrivati all’indirizzo della coppia: lui 58e lei, ex ballerina, di appena ...