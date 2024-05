Alluvione - 10 anni dopo | Abbiamo perso papà e cas - ma ancora non c’è giustizia Viviamo con quell’incubo

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Non auguro a nessuno quello chevissuto. Ci facciamo forza, ma il pensiero torna sempre lì. Lui gridava aiuto. È rimasto bloccato dentro casa, ma è morto fuori. Trascinato per cinquanta metri dalla corrente". Le lacrime solcano il viso di Solferina Lattanzi, provato da un’indicibile sofferenza. Scampò per miracolo all’onda di piena, portata in salvo ai piani alti da alcuni vicini. Aldo Cicetti, suo marito fu invece travolto. Una delle tre vittime dell’del 3 maggio 2014. Sono trascorsi diecida quella tragedia, quando il Misa, specie a ridosso dell’abitato Borgo Bicchia di Senigallia, ruppe l’argine e mandò sott’acqua la città di Senigallia, provocando anche dper 179 milioni di euro, 5mila abitazioni allagate e 1.500 famiglie sfollate. Ieri, in occasione del tragico ...

