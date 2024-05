ATP Roma - Francesco Passaro cancella tre match-poin - piega Rinderknech e approda al secondo turno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) La grinta di. In una partita spalmata su due giorni, il nostro portacolori ha conquistato il Pietrangeli, battendo con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 7-6 (7) il francese Arthur(n.73 del ranking) nel primodegli Internazionali d’Italia 2024. Dopo una serata di pioggia ieri, il sole ha accolto il successo dell’italiano che quindi giocherà per la prima volta unal Foro Italico e affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (n.23 del seeding). La partita è ripresa sul 6-5 in favore dinelset. Il nostro portacolori ha saputo confermare il break maturato ieri e archiviato la pratica della frazione ai vantaggi. Nel terzo set grande equilibrio in campo, ma l’azzurro nello scambio si fa preferire. ...