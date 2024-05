L’Alga Atletica Arezzo centra tre medaglie al Campionato di Società Allievi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 6 maggio 2024) Martedì 7 maggio, dalle 16.30, lo stadio di“Tenti” diospiterà il “Kid’s Athletics Day” Un oro, un argento e un bronzo pernella prima prova regionale deldi. La manifestazione di Campi Bisenzio ha visto confrontarsi atleti e atlete del biennio 2007-2008 di tutta la Toscana nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, con laaretina che è riuscita a emergere con molteplici positivi piazzamenti. Una menzione particolare spetta per Filippo Guiducci che è salito sul podio in entrambe le gare a cui ha partecipato con il primo posto nel salto in lungo con 6.68 metri e con il terzo posto nel salto triplo con 13.30 metri, poi l’ultima medaglia è arrivata con ...