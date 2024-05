Un oro - un argento e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo nella prima prova regionale del Campionato di Società Allievi

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – . La manifestazione di Campi Bisenzio ha visto confrontarsi atleti e atlete del biennio 2007-2008 di tutta la Toscana nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, con laaretina che è riuscita a emergere con molteplici positivi piazzamenti. Una menzione particolare spetta per Filippo Guiducci che è salito sul podio in entrambe le gare a cui ha partecipato con il primo posto nel salto in lungo con 6.68 metri e con il terzo posto nel salto triplo con 13.30 metri, poi l’ultima medaglia è arrivata con Lorenza De Silva che si è piazzata seconda nei 200 piani con 26.21 secondi e quinta nei 100 piani con 12.97 secondi. Positive prestazioni sono state registrate anche da Matteo Bernardini (quarto nei 100 piani con 11.53 secondi e settimo nei 200 piani con 23.51 secondi), da Elena Vella (quarta nel salto in alto con 1.45 ...

