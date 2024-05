L’Atalanta tira un sospiro di sollievo | per Kolasinac solo una lesione di primo grado al bicipite femorale

Marsiglia-Atalanta, la Curva dei tifosi è fra i tavolini di Daste fra grida e applausi di sollievo - Alla fine, dopo tanto tifare, l'applauso della Curva al 90' è di sollievi, di chi più che accontentarsi di un pareggio pensa che l'ha scampata bella. La Curva vera è in trasferta, chi vuole tifare si ... Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli, ora servono i tre punti. C'è ossigeno per la difesa: Scalvini e kolasinac ok. Dove vedere la partita - Scalvini sì, kolasinac anche: si allunga la coperta dell’Atalanta nel giorno della sfida all’Empoli, domenica 28 aprile alle 18, arbitro Fabbri, diretta Tv su Dazn, al Gewiss Stadium (pubblico a quota ... Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli, ora servono i tre punti. C'è ossigeno per la difesa: Scalvini e kolasinac ok - Dopo la «scottatura» con Cagliari e Verona, Gasp chiede di vincere la partita di domenica 28 aprile alle 18. Il tecnico nerazzurro: «Spero non ci siano altri infortuni, abbiamo 4 gare importanti in so ... Continua a leggere>>