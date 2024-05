Atalanta - manca solo un piccolo passo | a Marsiglia un pareggio che è preziosissimo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) È unquello conquistato dall’al Vélodrome contro il, in una gara tiratissima che la Dea ha rischiato in diverse occasioni di perdere. Bellissimo il colpo d’occhio dello stadio marsigliese, con oltre 64.000 spettatori presenti di cui quasi 3.000 arrivati da Bergamo per sostenere i ragazzi di Gasperini. Nonostante si facciano sentire con i loro cori, il frastuono dei francesi è assordante anche dalla tv. I nerazzurri partono bene, senza farsi intimorire e dopo poco più di dieci minuti Scamacca liberato splendidamente in area la caccia dentro. Vantaggio importantissimo, ora i francesi devono per forza scoprirsi per pareggiare. Ma il match cambia quando Kolasinac è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Dentro Pasalic e De Roon arretra. E nonlui, ...