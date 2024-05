Russia-Ucraina - Salvini | La risposta non è mandare altre armi Se Macron pensa alla guerra si metta l’elmetto e vada lui a combattere

(Di martedì 7 maggio 2024) “Io lavoro per la pace, laha aggredito e scatenato una. Sicuramente non accetterò mai che qualcuno mandi un soldato italiano a morire in, perché il 2024 deve essere l’anno della pace”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, a margine del sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano. “Noi abbiamo sempre appoggiato qualunque tipo di aiuti, sicuramente lanon èe sicuramentequando apre bocca fa un danno, perché quando dice che potremmodelle truppe di terra ainfa un danno”, prosegue il leader della Lega che già ieri aveva attaccato il presidente francese dai ...

2024-03-22 23:44:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il gol di Aleksey Miranchuk non è passato inosservato. Il trequartista del l’Atalanta ha segnato il 3-0 per la sua Russia, ...

Al termine di un primo incontro tra responsabili russi e ucraini in Qatar, mediatore in questa delicata questione, la commissaria russa per i diritti dell'infanzia Maria Lvova-Belova, ha annunciato oggi un Accordo con Kiev per lo scambio di ...

Guerra Ucraina, a che punto è Dalla possibile offensiva russa in estate alla resistenza di Kiev in aria e via mare - guerra Ucraina, a che punto è Dalla possibile offensiva russa in estate alla resistenza di Kiev in aria e via mare - Durante una recente visita in Ucraina, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha esortato gli alleati a mantenere i loro impegni di aiuto militare verso Kiev, spiegando che dal suo punto ...

Putin al Cremlino, ha giurato per il suo quinto mandato: «Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali». Salvini: stop armi all'Ucraina - Putin al Cremlino, ha giurato per il suo quinto mandato: «Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali». Salvini: stop armi all'Ucraina - Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di insediamento ... la mappa dell'Europa e di mettere in discussione l'indipendenza dell'Ucraina. Ma è anche una guerra alla nostra ...

L’Italia e la paura della guerra, Tajani: “situazioni preoccupanti, ma…” - L’Italia e la paura della guerra, Tajani: “situazioni preoccupanti, ma…” - Le rassicurazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani in virtù della delicata situazione nel mondo: "non siamo sull'orlo di una guerra" ...