Ucraina - sventato nuovo complotto della Russia per uccidere Zelensky | arrestate anche due talpe nei servizi di Kiev

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilo di sicurezza ucraino Sbu ha arrestato due funzionarisicurezza interna di, coinvolti in unper assassinare il presidente del Paese, Volodymyr, e altri funzionari governativi. Ilsarebbe stato ordito però dalla. I due sono stati denunciati per tradimento e complicità nell’attacco terroristico, e rischiando una condanna all’ergastolo. Oltre al leader di, i russi intendevano eliminare il capoSbu Vasily Malyuk, il capoGur, Kirill Budanov, e altri funzionari di alto rango. Uno dei compitirete di intelligence russa che avrebbe pianificato l’assassinio del leader di, secondo quanto riporta Politico, ...

Due arresti per un presunto piano per assassinare Zelensky - Due arresti per un presunto piano per assassinare zelensky - Due funzionari per la sicurezza ucraini accusati di tradimento e complicità in un attacco terroristico, secondo le autorità locali ...

I sospetti sui russi: la cospirazione per uccidere Zelensky, le microspie in Polonia, gli hacker in Italia - I sospetti sui russi: la cospirazione per uccidere zelensky, le microspie in Polonia, gli hacker in Italia - Il fine era uccidere il presidente Volodymyr zelensky, cercando qualcuno a lui vicino che potesse catturarlo. Non era l’unico obiettivo del piano, che prevedeva l’eliminazione fisica del capo dei ...

Ucraina, 007 arrestano due spie: "Ecco il piano per uccidere Zelensky" - Ucraina, 007 arrestano due spie: "Ecco il piano per uccidere zelensky" - Le autorità ucraine hanno reso noto di aver arrestato due funzionari della sicurezza interna che sarebbero risultati coinvolti in un complotto ...