Ucraina | Mattarella - ‘aggressione Russia più grave perchè membro Consiglio sicurezza Onu’

(Di martedì 7 maggio 2024) New York, 7 mag. (Adnkronos) – “L’aggressione mossa dalla Federazione Russa all’contraddice le ragioni fondanti dell’Onu ed è ancora piùin quanto proveniente da uno dei Paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità internazionale, in quantopermanente deldi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’Assemblea genrale delle Nazioni unite. “La difesa dell’indipendenza dell’, Paese fondatore delle Nazioni unite, ha visto impegnata l’Italia insieme a tanti partner internazionali, per l’affermazione del diritto internazionale e del principio -ha ricordato il Capo dello Stato- per il quale va offerta solidarietà ale Nazioni aggredite da atti di prepotenza, che ...

Le sanzioni occidentali non hanno fatto nulla per dissuadere la Russia dal continuare la sua aggressione in Ucraina e potrebbero addirittura danneggiare la Gran Bretagna e l’Europa più di Mosca mentre Vladimir Putin continua a dichiarare guerra a ...

Salvini si oppone alla proposta di Macron di dispiegare forze in Ucraina - Salvini si oppone alla proposta di Macron di dispiegare forze in ucraina - Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha espresso la sua posizione sulla questione ucraina durante un sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano. Ha sottolineato c ...

Il “fronte ucraino” vacilla: Europa divisa sull’invio di truppe - Il “fronte ucraino” vacilla: Europa divisa sull’invio di truppe - Emmanuel Macron propone l'invio di truppe francesi e NATO in ucraina per sostenere il fronte che cede sotto l'offensiva russa. L'idea, però, trova scetticismo, soprattutto in Italia, mentre crescono l ...