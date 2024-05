Toti arrestato - venerdì interrogatorio Gdf sequestra oltre 200mila euro in casa Spinelli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Gip ha fissato perl'di garanzia di Giovanni, il presidente della Regione Liguria da ieri, 7 maggio, agli arresti domiciliari per corruzione. In mattinata la Guardia di finanza ha trovato 220milain contanti e valuta esterna indell'imprenditore Aldo. Il denaro corrisponde a circa la metà dei 570miladel sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni.e il capo di gabinetto diMatteo Cozzani verranno sentiti sabato per l'di garanzia. Il braccio destro del governatore è indagato per presunti rapporti con Cosa Nostra. "Siamo tranquillissimi", ha detto ieri serarientrando nella sua ...