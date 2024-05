Toti - per governatore interrogatorio garanzia venerdì

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il gip ha fissato perl'deldella Liguria Giovanni, agli arresti domiciliari per corruzione da ieri. L'imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto diMatteo Cozzani verranno interrogati sabato.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti si è autosospeso dopo l'arresto avvenuto nella giornata di ieri. La guida della Regione è temporaneamente affidata al suo vice Alessandro Piana . D'altronde, con gli arresti domiciliari non scattano le ...

Flavio Briatore sbarca in Liguria nel giorno dell’arresto di Giovanni Toti . L’imprenditore ha infatti appena presentato a Ventimiglia un’altra sede del Twiga , la sua catena di locali esclusivi. “Qui abbiamo trovato un’amministrazione fantastica, ...

Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partendo dalla vicenda dell'arresto del presidente della Liguria Giovanni toti, si è espresso a Tgcom 24 sul fatto che i governatori delle ...

Giovanni toti, presidente della Regione Liguria, è stato arrestato per corruzione, anche ambientale. Ora è ai domiciliari.

Caso Puglia. Respinta la sfiducia a Emiliano. Il campo progressista si rinsalda - Caso Puglia. Respinta la sfiducia a Emiliano. Il campo progressista si rinsalda - Vota contra la mozione anche Azione, mentre Renzi attacca il governatore: «Salvato da M5s e Calendiani». Donzelli (Fdi): «Se toti avesse fatto come lui avrei chiesto le dimissioni» ...