Toscana | più controlli nei cantieri Assunzione di 25 nuovi operatori e 8 dirigenti

Firenze, 1 maggio 2024 – Inutile pulirsi la coscienza scandendo gli innumerevoli "mai più" che sentiamo ripetere come un mantra della politica da clic. Per dar seguito ai "mai più" servono prima coerenza e poi investimenti sulla prevenzione. Che ...

Firenze, 16 aprile 2024 – Presunte irregolari tà nell'affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un'azienda reggiana nel settore dello Smaltimento dei rifiuti . Verte su questo l'operazione “Leonida” - condotta dalla guardia di ...

Nei recenti Controlli effettuati dal Nas di Firenze in diversi laboratori di produzione dolciaria in Toscana, sono emerse alcune irregolarità. Ad Arezzo, in particolare, tre pasticcerie sono state ritenute non conformi a causa di lievi carenze ...