Smaltimento dei rifiuti | appalti irregolari | controlli e perquisizioni anche in Toscana

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 – Presuntetà nell'affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un'azienda reggiana nel settore dellodei. Verte su questo l'operazione “Leonida” - condotta dalla guardia di finanza su delega della Procura di Reggio Emilia - che ha portato a 5 misure cautelari (una agli arresti domiciliari e quattro interdittive) di cui tre nei confronti di pubblici ufficiali. Ai provvedimenti dall'alba di oggi stanno dando esecuzione le fiamme gialle reggiane. Contestualmente - ad opera di circa 90 militari - sono in corso 26locali e le notifiche di 14 avvisi di garanzia. L'operazione di servizio è in corso nelle province di Reggio Emilia, Parma, Verona, Brescia, Lucca, Livorno, Sassari, Roma e Siena.