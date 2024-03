Controlli del Nas in Toscana | tre pasticcerie di Arezzo non conformi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nei recentieffettuati dal Nas di Firenze in diversi laboratori di produzione dolciaria in, sono emerse alcune irregolarità. Ad, in particolare, tresono state ritenute nona causa di lievi carenze strutturali e igienico-sanitarie. I militari hanno messo sotto osservazione i prodotti dolciari preparati in vista della Pasqua. Oltre ad, sono stati esaminati anche laboratori a Prato, Pistoia e Siena, con diverse attività sanzionate. A Firenze, una pasticceria è stata addirittura chiusa temporaneamente per problemi di salubrità ambientale, in seguito alla scoperta di blatte all’interno delle trappole, con conseguente sanzione pecuniaria e chiusura ...