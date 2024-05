Superbonus - l’alt di Giorgetti | Come Vajon - spalmare crediti in 10 anni sarà un obbligo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il ministro dell'Economia lancia l’allarme sul decreto che limiterà ulteriormente il: «No a emendamenti sulle nuove norme, sgravio èt, tardivo intervento di Bankitalia». Le imprese edili: retroattività sarebbe devastante Il ministro dell'Economia e i lavori in Senato sul decreto: «No a emendamenti parlamentari sul decreto, lo sgravio è una valanga, in ritardo lo stop di Bankitalia»Il ministro dell'Economia e i lavori in Senato sul decreto: «No a emendamenti parlamentari sul decreto, lo sgravio è una valanga, in ritardo lo stop di Bankitalia»

Napoli, 26 aprile 2024 – Scontro sul Superbonus per l’area dei Campi Flegrei . Un'accesa polemica politica innescata dalla proroga straordinaria degli incentivi di Stato per gli interventi edilizi nel territorio napoletano che è stata proposta dal ...

Superbonus, stop di Giorgetti: “Spalmarlo in 10 anni sarà un obbligo". L'Ance: "Retroattività devastante" - superbonus, stop di Giorgetti: “Spalmarlo in 10 anni sarà un obbligo". L'Ance: "Retroattività devastante" - L'idea di uno stop anticipato al superbonus, ipotizzata da Banca d'Italia in una memoria depositata al Senato «sarebbe stata gradita se fosse stata avanzata nel 2022 o nel 2023, mentre arriva nel 2024 ...

Superbonus, stop alle deroghe. Obbligatorio spalmare crediti su 10 anni. Giorgetti: «No a emendamenti» - superbonus, stop alle deroghe. Obbligatorio spalmare crediti su 10 anni. Giorgetti: «No a emendamenti» - Stop al superbonus. «Gli emendamenti parlamentari, come avvenuto in passato, di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione». Lo ha detto il ministro ...

Decreto Superbonus, Giorgetti: obbligo spalma-crediti in 10 anni - Decreto superbonus, Giorgetti: obbligo spalma-crediti in 10 anni - Roma, 8 mag. (askanews) – Obbligo di spalmare la fruizione dei crediti del superbonus ceduti a banche o imprese in dieci anni anzichè in quattro o cinque anni. La misura è stata annunciata dal ministr ...