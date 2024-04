Superbonus Campi Flegrei - Durigon Lega spinge per la proroga come zona terremotata Caso M5s | É sciacallaggio elettorale sull’attività sismica

POZZUOLI/ Bradisismo, Caso: «Vergognosa propaganda elettorale di Lega e Musumeci» - POZZUOLI – «Troviamo inaccettabile che si faccia propaganda elettorale per le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema bradisismo. Proprio in queste settimane in cui l’attività sismica si ...

Nuovi bonus edilizi per case Green: quali sono e cosa cambia - L'elenco su quali sono i nuovi bonus edilizi case green previsti dallo Stato per incentivare l'efficientamento energetico. Ecco i dettagli.

superbonus, novità in arrivo nel Dl 39/2024: detrazione decennale e nuove cessioni crediti - superbonus, novità in arrivo nel Dl 39/2024: detrazione decennale e nuove cessioni crediti per zone cratere e in 10 anni ...

