Stop alle deroghe - questa valanga è come il Vajont | Superbonu - l' annuncio di Giorgetti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ils di Giuseppe Conte si avvia definitivamente sulla via del tramonto. La proposta avanzata da Banca d'Italia di fermare ils prima della scadenza "sarebbe stata gradita nel 2023, nel 2022 o nel 2021. Invece arriva nel 2024, quando il governo sta esattamente procedendo a fare questo", ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo, a margine dei lavori in Senato sul decretos, rispondendo ad una domanda dei cronisti sull'ipotesi contenuta in una memoria depositata da Palazzo Koch. Poiha aggiunto: "Il governo presenterà il suo emendamento, e se ne assume la responsabilità.avvenuto in passato, gli emendamenti parlamentari di ampliamento dellenon saranno presi in considerazione". E a questo punto il ...

