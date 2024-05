(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sono riprese le operazioni di recupero del corpo di Stefano Bianchelli, il sub 56enne trovato morto insieme al compagno di immersione, Mario Perniciano, 60 anni, al largo di, in Sardegna. I due domenica 5 maggio si erano immersi per mettere delle boe di segnalazione vicino al relitto del piroscafo San Marco. Laindaga per

(Adnkronos) – Erano a pochi metri dal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, dispersi da domenica nelle acque di ...

Stefano Bianchelli e Mario Perniciano erano dispersi da domenica Erano a pochi metri dal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario ...

(Adnkronos) – Erano a pochi metri dal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, dispersi da domenica nelle acque di ...

Inchiesta per omicidio colposo, la Procura indaga sui due sub morti a Villasimius - Inchiesta per omicidio colposo, la Procura indaga sui due sub morti a villasimius - villasimius. La Procura di Cagliari ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sui due sub trovati morti a 100 metri di profondità nel mare di villasimius. Questa mattina sono riprese le ...

Sub morti in mare a Villasimius: la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo - Sub morti in mare a villasimius: la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo - Sono riprese le operazioni di recupero del corpo di Stefano Bianchelli, il sub 56enne trovato morto insieme al compagno di immersione, Mario Perniciano ...

La Procura indaga per omicidio colposo - La Procura indaga per omicidio colposo - L'autopsia sui corpi dei due sub morti durante un'immersione a villasimius chiarirà la dinamica di quanto accaduto domenica scorsa. Insieme all'analisi dei computer da polso indossati, tutti i dati en ...