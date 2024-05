Cagliari - trovati morti a 100 metri di profondità due sub dispersi a Villasimius

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Erano a pochidal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano,da domenica nelle acque di. Il macchinario subacqueo li ha rintracciati a una ventina didal relitto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

La tragedia: dopo 36 ore trovati a 200 metri di profondità e a 20 metri dal relitto della San Marco i due sub dispersi - VILLASIMIUS – I corpi di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, di 60, sono stati avvistatati questa mattina dal robot della Marina militare a 200 metri di profondità e a circa 20 metri

