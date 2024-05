Cagliari - trovati morti a 100 metri di profondità due sub dispersi a Villasimius

(Di martedì 7 maggio 2024) Stefano Bianchelli e Mario Perniciano eranoda domenica Erano a pochidal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano,da domenica nelle acque di. Il macchinario subacqueo li ha rintracciati

Addio a Stefano Bianchelli, il sub innamorato del “suo” mare: «Da sempre parte di me» - Addio a Stefano Bianchelli, il sub innamorato del “suo” mare: «Da sempre parte di me» - Un mese fa celebrava sui social i suoi 38 anni tra onde e immersioni. Il corpo ritrovato oggi a 106 metri di profondità nelle acque di Villasimius ...