Tennis - Panatta | Avevo capito che Sinner stava male già nei primi turni a Madrid E sul Roland Garros…

(Di lunedì 6 maggio 2024) Intervenuto alla Domenica Sportiva su Rai 2, Adrianoha parlato del ritiro di Jannikdagli Internazionali d’Italia: “E’ un grande dispiacere perché è l’atleta del momento. Personalmente me l’aspettavo quando non ha giocato i quarti a: era palese che non stesse bene. Anzi, l’già dai, in cui aveva faticato per battere giocatori che normalmente non rappresentano un problema per lui“. L’exta ha quindi dato un consiglio al classe 2001: “Deve giocare ilGarros soltanto se è al massimo. Non è facile giocare uno Slam tre su cinque dopo 15 giorni in cui sta fermo. Probabilmente se avesse saltatoavrebbe avuto più chance per Parigi, ma ha un team preparato che ...