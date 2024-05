L' infortunio all' anca non basta - cosa ha colpito Jannik Sinner | sempre più a rischio il Roland Garros

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo un inizio di 2024 semplicemente stratosferico - il culmine la vittoria del primo slam agli Australian Open - ecco che perla ruota è girata in pochissimo tempo: a Madrid il ritiro per l'all', dunque il forfait a Roma per il medesimoe, infine, la conferenza stampa in cui il campione altoatesino ha ammesso che il guaio potrebbe essere peggiore del previsto e che, dunque, anche la sua partecipazione alè in discussione. E siccome, secondo tradizione, piove sul bagnato, ecco che all'malconcia ora si aggiunge anche una brutta influenza. A Roma, infatti, ieri - lunedì 6 maggio -è rimasto rinchiuso in hotel: nessuna festa per la Coppa Davis a causa di una febbre alta ...

Saltare gli Internazionali d'Italia a Roma è doloroso, e se Sinner fosse costretto a rimanere fermo per un mese non sarebbe sicuramente non una tragedia. Conta riaverlo al Roland Garros, nel tentativo di vincere un difficilissimo Slam sulla terra ...

Jannik Sinner mantiene la promessa. Nonostante il forfait per infortunio, il fuoriclasse azzurro aveva annunciato che si sarebbe comunque recato a Roma agli Internazionali d’Italia per incontrare numerosi i fan che accorreranno al Foro Italico , e ...

Atp Roma 2024, non solo Sinner e Alcaraz: 7 i forfait per gli Internazionali d'Italia - Atp Roma 2024, non solo sinner e Alcaraz: 7 i forfait per gli Internazionali d'Italia - (Adnkronos) - jannik sinner, Carlos Alcaraz ma non solo. Chi per un problema all'anca, chi al braccio, chi alla spalla, sono 7 i forfait per il tabellone principiale degli Internazionali d'Italia, ...

Sinner rompe il silenzio con un messaggio criptico: “Torneremo più forti”. Come sta dopo l’infortunio - sinner rompe il silenzio con un messaggio criptico: “Torneremo più forti”. Come sta dopo l’infortunio - Il ritiro da Madrid non è stato certamente piacevole, ma quello dagli Internazionali è stato durissimo da digerire per jannik sinner, che ora cercherà di farsi trovare pronto per il Roland Garros, il ...

Sinner torna a parlare sui social: la frase sul futuro diventa virale - sinner torna a parlare sui social: la frase sul futuro diventa virale - jannik ha condiviso un messaggio su Instagram, ricevendo l'incredibile affetto e incoraggiamento dei suoi tifosi: ecco cosa ha scritto ...