I paladini dei disabili hanno tenuto chi non era vaccinato fuori dalle aule

(Di martedì 30 aprile 2024) Chi fustiga Roberto Vannacci non ha le carte in regola. Fabio Fazio fu esplicito: i suoi figli non dovevano stare a contatto coi «no vax».

Chi è Giulia Lamarca l”influencer insultata per la sua disabilità al Salone di Milano - Chi è Giulia Lamarca Ecco di chi si tratta e cosa è successo all''influencer insultata per la sua disabilità al Salone di Milano ...

Welcare premiata in Campidoglio per “paladini di Salute” - lo scorso 18 aprile, Welcare ha partecipato ed è stata premiata ad un evento in Campidoglio dedicato ai cosiddetti “paladini della Salute” italiani ovvero i soggetti che, a vario titolo (ricercatori, ...

Maria De Giovanni: bisogna occuparsi della disabilità sempre, non solo in campagna elettorale - Maria De Giovanni, Commendatore della Repubblica e Presidente dell'Associazione Sunrise Onlus Sclerosi Multipla, ieri ha fatto un bell’intervento in seno all’incontro con la Ministra della disabilità ...

