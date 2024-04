Migranti - naufragio nella Manica | morte cinque persone Tra di loro anche una bambina di quattro anni

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono almenomorti la notte scorsa in unnelle acque del Canale della. Tra diunadi 4. Lo riporta Sky News e la conferma arrivadalla Guardia Costiera francese. L’imbarcazione era diretta nel Regno Unito e fonti della polizia francese precisano che la tragedia è avvenuta all’altezza della spiaggia di Wimereux, nel dipartimento di Pas-de-Calais. È l’ennesimo tentativo di traversata della, tra Francia e Inghilterra. L’imbarcazione su cui sono morti iospitava circa un centinaio diche sono stati soccorsi e trasferiti a bordo dell’Abeille Normadie, il rimorchiatore di pronto intervento della Marina ...

In totale 48 persone sono state tratte in salvo. Cleverly in Italia per discutere di azione congiunta per fermare barconi Almeno cinque Migranti , tra cui un bambino , sono morti la notte scorsa al largo di Wimereux nel tentativo di attraversare il ...

IMMIGRAZIONE: A ROMA IL MINISTRO INGLESE PER DEFINIRE STRATEGIE POLITICHE CONTRO GLI IMMIGRATI - Il ministro dell'Interno britannico James Cleverly è in Italia per accelerare la repressione congiunta dei Migranti dal Nord Africa.radiondadurto

Migranti tentano di attraversare il Canale della Manica: 5 i morti confermati - Un nuovo naufragio è stato confermato nei pressi del Canale della Manica che ha causato la morte di 5 persone tra cui un bambino, mentre 48 sono le persone tratte in salvo.notizie