Sfruttavano i migranti nei campi | Lavoro in condizioni indegne Un arresto e quattro indagati

(Di venerdì 22 marzo 2024) di Laura Valdesi Aveva raccontato che lo trattavano come una sorta di schiavo. Le parole di quel nigeriano, clandestino, erano state un anno fa la scintilla dell’inchiesta. Che ha sollevato il velo su un giro di stranieri fatti lavorare in nero o comunque sfruttati in campagna. Anche in aziende agricole tra Siena, Arezzo, Perugia e Grosseto. Ieri è scattato il blitz dei carabinieri dell’ispettorato del(Nil) nei confronti di un uomo, ora agli arresti domiciliari e nei confronti del quale la procura ha ottenuto il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, in subordine, per equivalente pari a 230mila euro. Bloccati anche i furgoni con cui venivano portati nelle aziende, ogni giorno, gli stranieri. Altricon obbligo di firma, tutti di nazionalità turca e marocchina, di età fra 35 e 45 anni, erano ...